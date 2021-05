Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaiserslautern seit fünf Werktagen konstant unter dem Schwellenwert von 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, ist laut Stadtverwaltung ab Samstag wieder Terminshopping möglich.

Demnach dürfen Ladengeschäfte nach vorheriger Terminbuchung wieder für einzelne Kunden öffnen, wenn diese ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als 24 Stunden ist. Zudem gilt laut Stadtverwaltung das Abstandsgebot, es müssen OP-, FFP2- oder Masken eines vergleichbaren Standards getragen werden, und die Kunden müssen ihre Kontaktdaten angeben.

Die Termine sollen für einen fest begrenzten Zeitraum vergeben werden, und pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf höchstens einem Kunden zeitgleich Zutritt gewährt werden. Ansammlungen von Personen in oder vor den Geschäften gelte es zu vermeiden. Zwischen den Terminen müssen die Räume zudem regelmäßig gelüftet werden. Die Pflicht, einen negativen Corona-Test vorzulegen, entfällt für Personen ohne Symptome, wenn sie einen vollständigen Corona-Impfschutz nachweisen können. Dieser besteht laut Stadt nach Ablauf von 14 Tagen nach der letzten Impfung. Nach Plänen der Bundesregierung soll das künftig auch für Genesene gelten, teilte die Stadt mit. Die Verordnung soll voraussichtlich in den nächsten Tagen in Kraft treten.

Die übrigen Regeln der sogenannten Bundesnotbremse bleiben laut Stadtverwaltung aber weiterhin bestehen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt weiterhin über dem Schwellenwert von 100 liegt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldete am Donnerstag für Kaiserslautern eine Inzidenz von 121, beziehungsweise von 113,4 unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte. Die Inzidenz im Kreis Kaiserslautern gab das Lua mit 106,6 an. Werden die hier stationierten Streitkräfte berücksichtigt, lag die Inzidenz bei 91,2.