Die Arbeiten am Kreisel Annweiler-West sind fast abgeschlossen. Am Samstag wird er wieder für den Verkehr freigegeben. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zur Fahrbahnerneuerung auf der B48 dort, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer informiert. Dies ist erneut mit einer Streckensperrung und Umleitungen verbunden. Nun ist der Abschnitt vom Kreisel bis über die Zufahrt zur K2 (Altenstraße) dran. Dieser wird während der Arbeiten voll gesperrt. Zudem wird die Zufahrt von der B48 auf die B10 in Fahrtrichtung Landau und die Abfahrt von der B10 auf die B48 von Pirmasens kommend gesperrt. Auch die Zu- und Abfahrt zwischen B48 und Altenstraße ist laut LBM nicht möglich. Die Bauzeit beträgt etwa 3,5 Wochen.

Der Verkehr wird über Wernersberg und Lug umgeleitet. Laut LBM wird der Lkw-Verkehr so umgeleitet, dass Begegnungsverkehr in den Ortsdurchfahrten vermieden wird. Feststeckende Sattelzüge hatten während der ersten Bauphase für massive Problemen gesorgt, weshalb die Umleitung nachträglich geändert wurde. Nun wird eine Umleitung von der B48 aus Richtung Bad Bergzabern ab Kaiserbacher Mühle in Richtung Landau über die L509 auf die A65 ausgeschildert.

Ab Mitte August zwei Monate B10-Sperrung

Wegen der Sperrung ergeben sich Einschränkungen im Busverkehr, und es ist mit Verzögerungen zu rechnen, wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft informiert. Bei der Linie 524 können die Haltestellen Annweiler Stadtbücherei, Storchentor, Südring und Am Flotz nicht bedient werden. Bei der Linie 525 wird die Haltestelle Wernersberg Autohalle nicht angefahren, bei der Linie 527 die Haltestelle Annweiler Heller, bei der Linie 531 die Haltestellen Wernersberg Abzweigung, Waldrohrbach Abzweigung und Völkersweiler St. Paulus-Stift.

Ab Mitte August beginnt dann die Fahrbahnerneuerung auf der B10 zwischen Rinnthal und Annweiler-West, die dafür voll gesperrt wird. Während der zweimonatigen Bauphase werden verschiedene Umleitungen für den örtlichen und überörtlichen Verkehr eingerichtet.