Nach zwei Jahren, in denen der Abonnement-Verkauf wegen der unsicheren Corona-Lage ausgesetzt war, bietet die Kulturabteilung der Stadt Neustadt die Gesamttickets für die Kulturreihen Konzert, Schauspiel und Komödie (bisher: Leichte Muse) im Saalbau in der nächsten Saison 2022/23 wieder an.

„Abonnenten können ihre gebuchten Abo-Plätze also wieder regulär und ohne Einschränkungen bei den gebuchten Konzerten und Schauspielen nutzen“, teilt Manuel Schreiner von der Kulturabteilung mit. Die neue Spielzeit beginnt am 8. September mit einem Angebot der Schauspielreihe, „Free Vivaldi“, einer Hip-Hop- und Breakdance-Adaption von Antonio Vivaldis berühmter Konzertfolge „Vier Jahreszeiten“. Das erste echte Konzert bestreitet am 13. September das „Azahar Ensemble“, ein spanisches Holzbläserquintett gemeinsam mit dem Pianisten Nicolas Rimmer. Die Komödienreihe zieht am 13. Oktober nach mit der Bühnenversion des französischen Kinohits „Monsieur Claude und seine Töchter 2“. Wie berichtet bieten Schauspiel und Komödie aber nur noch fünf beziehungsweise drei Termine statt wie bisher sechs und vier. Bei den Konzerten bleibt es bei sechs Abenden.

Das neue Programmheft mit allen Informationen soll ab Ende Mai verfügbar sein. Abos können aber schon ab sofort gebucht werden unter 06321 8551404, www.neustadt.eu/abo-informationen oder persönlich in der Kulturabteilung. Neben einer Preisersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber Einzelkarten und einem festen Sitzplatz, profitieren Abonnenten auch von zwei Zehn-Prozent-Gutscheinen zur Einlösung für beliebige Abo-Aufführungen und einem Vorkaufsrecht für das jährliche Bundeswehrkonzert und die beiden Silvesterkonzerte mit der Staatsphilharmonie, so Schreiner.