Autofahrer müssen ab Montag, 25. Oktober, auf der A61 zwischen Speyer und Schifferstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz ab Montag für vier Tage auf lediglich einer Spur rollen können. Betroffen ist demnach die rund 7,5 Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt, die bereits seit September saniert wird. Der linke Fahrstreifen in Richtung Koblenz, auf dem die Arbeiten begonnen hatte, ist derzeit noch auf die Fahrbahn in Richtung Speyer umgelegt. Der rechte Fahrstreifen verläuft außen auf dem Standstreifen. Am Montag um 9 Uhr soll die Verkehrsführung nun umgebaut werden, damit der rechte Fahrstreifen gemacht werden kann. Laut Pressemitteilung heißt das: Autofahrer, die in Fahrtrichtung Koblenz wollen, müssen über eine Spur fahren, die auf die Gegenfahrbahn umgelegt wird. Am Donnerstag, 28. Oktober, soll dann ein zweiter Fahrstreifen hinzukommen, damit der Verkehr in Richtung Koblenz zweispurig rollen kann. Wer die Baustelle umfahren möchte, kann eine Bedarfsumleitung (U77) über die B9 nutzen. Voraussichtlich ab Mitte November soll im Abschnitt der A61 die neue Asphaltdeckschicht eingebaut werden. In dieser letzten Bauphase steht in Fahrtrichtung Koblenz dann erneut nur der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung. An der Anschlussstelle Schifferstadt bleibt die Auffahrt in Richtung Speyer bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt, weil der Beschleunigungsstreifen der Fahrbahn derzeit als Fahrstreifen genutzt wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten auf der A61 sollen voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein.