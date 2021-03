Ab Montag sollen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ludwigshafen die Möglichkeit erhalten, sich an zwei verschiedenen Orten einem kostenlosen Corona-Schnelltest zu unterziehen. Das hat die Stadt am Samstagabend bekannt gegeben. Das Haupt-Testzentrum befinde sich demnach in der Friedrich-Ebert-Halle. Es wird von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz organisiert. Hier sind laut Stadt am Montag Schnelltests zwischen 12 und 16 Uhr möglich. Die Nutzung der Halle durch andere, wie etwa den Eulen Ludwigshafen, soll von dem Testzentrum nicht beeinträchtigt werden.

Das zweite Testzentrum unter der Leitung der DLRG liegt in Oggersheim, Am Brückelgraben 72, und wird zwischen 16 und 20 Uhr geöffnet sein. Die Stadt hat angekündigt, möglicherweise Anpassungen an den Betrieb und die Betriebszeiten vorzunehmen aufgrund der Erfahrungen, die zu Wochenbeginn gesammelt werden.

Ebenfalls werde die Stadt das Angebot an Testzentren anpassen, je nach Bedarf. Auf dem Parkplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle sei außerdem eine Test-Drive-in geplant.