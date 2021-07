Wer eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen hat, soll ab Montag in den rheinland-pfälzischen Impfzentren bei der Zweitimpfung grundsätzlich einen mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, erhalten. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz mitgeteilt. Darüber hinaus werden künftig mit Astrazeneca beginnende Impfserien in den Impfzentren in einer verkürzten Frist von mindestens vier Wochen mit einem mRNA-Impfstoff beendet. Der Abstand zwischen zwei Dosen Astrazeneca ist üblicherweise drei Monate.

Rheinland-Pfalz schließt sich mit der Neuregelung dem bundesweiten Vorgehen auf Basis einer Verständigung der Gesundheitsministerkonferenz am Freitag an. Hintergrund ist eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die eine hohe Wirksamkeit bei diesen Kreuzimpfungen sieht.

Am Zeitpunkt der bereits terminierten Zweitimpfungen ändert sich durch die neue Vorgehensweise nichts, teilte das Landesgesundheitsministerium mit. Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) sagte: „In Rheinland-Pfalz betreffen die Änderungen rund 65.000 bereits terminierte Zweitimpfungen in den 32 Impfzentren.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zugesichert, dass genügend mRNA-Impfstoff für die Zweitimpfungen vorhanden sei.