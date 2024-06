Heidelberg bekommt ab Mitte Juli einen direkten TGV nach Paris und zurück.

Grund dafür ist die mehrmonatige Sperrung der Riedbahn von Mannheim nach Frankfurt für eine Generalsanierung. Eines der Zugpaare, das sonst zwischen Frankfurt und Paris fährt, beginnt und endet stattdessen in Heidelberg. Das Direktzugpaar hat recht günstige Fahrzeiten: Für die Hinreise Abfahrt in Heidelberg um 13.19 Uhr, Ankunft in Paris Est um 16.52 Uhr, für die Rückreise Abfahrt in Paris Est um 9.05 Uhr, Ankunft in Heidelberg um 12.37 Uhr. Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Riedbahn-Sperrung auf den ICE-Verkehr nach Paris finden Sie hier.