„Gottesdienst im Dom – mal anders“ heißt das neue Format, das Besucherinnen und Besucher des Speyerer Doms ab Sonntag, 1. Mai, regelmäßig jeweils am ersten Sonntag des Monats ausprobieren können. Laut einer Mitteilung haben die Gottesdienste einen meditativen Charakter und finden in den hinteren Bänken im Dunkeln statt. Gestaltet werden die Gottesdienstfeiern, die jeden Monat eine anderen Schwerpunkt haben sollen, von Domdekan Christoph Kohl. „Die Gottesdienste sind so gestaltet, dass die Mitfeiernden zur Ruhe und zu sich kommen können und sich so einbringen können, wie sie möchten“, wird der Domdekan zitiert. Abgeschlossen wird jeder Gottesdienst mit einem Gebet und Segen. Am Sonntag, 5. Juni, dem nächsten Termin, soll jeweils ein bestimmter Psalm im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt für den „Gottesdienst im Dom – mal anders“ Dom ist jeweils vor dem Nord-westlichen Seitenportal.