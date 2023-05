Einmal kaufen, bei über 20 Hütten bezahlen: Ab Juli will der Pfälzerwald-Verein (PWV) einen Hütten-Gutschein herausbringen. Die Hütten, die bisher bereits teilnehmen, seien über die ganze Pfalz verteilt, wie der neue PWV-Geschäftsführer Florian Bilic bei der Mitgliederversammlung am 13. Mai in Rockenhausen berichtet. Pünktlich zum 1. Juli soll der Gutschein, den es laut Bilic als Fünf- und Zehn-Euro-Version geben werde, gültig sein. Kurz vorher werde die Website pwv.gutschein.de an den Start gehen, die gerade im Aufbau sei. Auch der Gutschein werde aktuell noch gestaltet. Zu kaufen soll es den Gutschein laut Bilic dann an einigen der teilnehmenden Hütten geben, in der Geschäftsstelle in Neustadt – und per Post.

