In der gesamten Pfalz können am Freitag und voraussichtlich auch am Samstag wegen fehlenden Personals Züge ausfallen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Die Bahn nennt dabei unter anderem eine Unterbesetzung in einem Stellwerk in der Südwestpfalz als Grund. Für die Bedienung der elektronischen Stellwerke in der Pfalz fehlen Fahrdienstleiter. In der Vorderpfalz sowie dem Rhein-Neckar-Raum fehlen zudem Lokführer wegen eines kurzfristig erhöhten Krankenstandes.

Die DB Regio Mitte arbeitet laut eigener Aussage noch immer daran, durch Umplanung von Schichten die Anzahl der drohenden Zugausfälle zu reduzieren. Auch am Samstag habe man noch nicht alle Arbeitsschichten abdecken können. Zu Beginn des Wochenendes sei daher ebenfalls mit einzelnen Ausfällen zu rechnen. Sollten weitere Mitarbeiter ausfallen, müssen die Disponenten erneut umplanen. Die Deutsche Bahn empfiehlt, vorab immer in der DB-App die Fahrplanauskünfte zu prüfen.

In der Westpfalz führt der Personalengpass auf den Strecken zwischen Kaiserslautern und Pirmasens sowie Pirmasens – Zweibrücken – St. Ingbert am Freitag zu einem kompletten Stillstand ab 21.30 Uhr. Auch die Strecke Landau – Pirmasens ist mit einem Zug betroffen, es entfällt die letzte Fahrt ab Landau (Abfahrt 20.41 Uhr). Der Zugverkehr soll am Samstag ab 6 Uhr wieder aufgenommen werden.

In der Vorderpfalz und dem Rhein-Neckar-Raum ist auf folgenden Linien mit Zugausfällen zu rechnen:

Neustadt – Karlsruhe einzelne Züge zwischen Landau – Annweiler – Pirmasens Ramsen – Grünstadt – Freinsheim – Frankenthal Linie S3 (von Karlsruhe nach Mannheim über Heidelberg und weiter über Speyer nach Karlsruhe) Linie S33 (Bruchsal - Germersheim S39 (Mannheim – Mannheim Waldhof) Linie S44 (Züge von und zur BASF) zwei Züge der Linie S2 zwischen Neustadt und Kaiserslautern Linie S6 (Mainz – Mannheim – Bensheim) Linie S9 (Karlsruhe – Schwetzingen - Mannheim)

Weitere betroffene Strecken in der Region: