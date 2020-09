Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beginnt am Donnerstag, 24. September, mit den vorbereitenden Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der A65 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kandel-Nord und Insheim. Diese Vorarbeiten sollen bis Sonntag, 27. September, gegen 18 Uhr, abgeschlossen sein. Die Fahrbahn wird in diesem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen halbseitig gesperrt, teilt der LBM mit. Die Autobahnzufahrt von der L 493 zur A65 an der Anschlussstelle Rohrbach in Richtung Ludwigshafen ist ebenfalls gesperrt. Die Umleitung (U5) führt über die L493 und die L543 zur Anschlussstelle Insheim.

Anschließend wird ein zweistreifiger Baustellenverkehr errichtet, mit Überleitung des Verkehrs in Richtung Ludwigshafen auf die gegenüberliegende Fahrbahn.

Voraussichtlich ab Mitte Oktober soll dann die eigentliche Sanierung beginnen und die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen auf einer Länge von rund vier Kilometern erneuert werden. Für diese Arbeiten rechnet der LBM mit einer Dauer von vier Wochen.