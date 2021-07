Am Donnerstag starten an den Globus-Märkten in Homburg-Einöd und St. Wendel Sonderimpfaktionen. Wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilt, können sich Impfwillige jeweils von 12 bis 17 Uhr ohne Anmeldung impfen lassen. Lediglich der Personalausweis oder Reisepass muss vorgelegt werden. Die Aktion läuft zwei Wochen lang mit den Produkten von Biontech und Johnson & Johnson.

Die für den vollen Impfschutz mit dem Präparat von Biontec nötige Zweitimpfung ist nach drei bis vier Wochen in einem Impfzentrum, beim Arzt oder bei einer anderen Sonderimpfaktion möglich, heißt es weiter. Der Impfpass wird nicht zwingend benötigt, aber eine Mitnahme empfohlen. Wer bei der Aktion die Zweitimpfung bekommen möchte, muss die Erstimpfung nachweisen.

Schon am Mittwoch, 28. Juli, sowie am Freitag, 30. Juli, finden im Impfzentrum Kaiserslautern Impfaktionen ohne Anmeldung statt.