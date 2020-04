Die Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz bleiben wegen der Corona-Krise zunächst auch nach den Osterferien dicht. Es solle weiter eine Notbetreuung geben, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Ab dem 27. April sollen dann erste Schüler wieder in die Schulen gehen, am 4. Mai sollen dann weitere Schülergruppen folgen.