Ab Montag, 27. April, wird in Baden-Württemberg und Hessen das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) zur Pflicht. Die Regelung gilt auch für die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und betrifft damit auch Fahrgäste auf der rheinland-pfälzischen Seite des Rheins.

Mit einer umfangreichen Kommunikationskampagne will das Unternehmen in den kommenden Tagen auf die Verpflichtung hinweisen. Ab dem 27. April bietet die rnv unter der Woche wieder ihr reguläres ÖPNV-Angebot an. Lediglich einen „Nachtsternverkehr“ soll es zunächst nicht geben. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen behält der reduzierte „Corona-Fahrplan“ weiterhin seine Gültigkeit.

Ruftaxis im Betriebsgebiet der rnv verkehren ebenfalls ab dem 27. April wieder, allerdings nur bis 23 Uhr. Auch der Schulbusverkehr läuft Montag wieder an. Dann sollen auch alle Busfahrerplätze mit Plexiglas ummantelt sein, um Fahrer und Fahrgäste zu schützen. Ein Ticketkauf beim Busfahrer sowie der Vordereinstieg sollen dann wieder möglich sein.

