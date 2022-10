Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat die sogenannten kleinen Ferien für die Schuljahre 2024/2025 bis 2029/2030 festgelegt. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilt, entfallen künftig Winter- und Pfingstferien. Die Weihnachtsferien werden hingegen wieder länger.

„Mit dieser Regelung entsprechen wir den Wünschen aus der Praxis. Mehr als 50 Behörden, Gremien, Institutionen und Verbände waren zuvor in einem breiten Anhörungsverfahren nach ihrer Meinung gefragt worden. Die eingegangenen Stellungnahmen zeigten eindeutig den Wunsch, künftig auf Winter- und Pfingstferien zu verzichten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig.

Hubig: „Viele wollten wieder alte Regelung“

Winter- und Pfingstferien wie es sie auch in Baden-Württemberg gibt, waren in Rheinland-Pfalz seit dem Schuljahr 2017/2018 möglich, um die lange Zeitspanne zwischen Oster- und Sommerferien zu überbrücken. Es habe sich jedoch gezeigt, dass sich viele wieder die alte Regelung mit nur drei kleinen Ferien wünschten, so Hubig weiter.

Die letzten Winterferien gab es in diesem Jahr, vom 21. bis 25. Februar. Pfingstferien gibt es noch einmal im nächsten (30.5. bis 7.6.2023) und im übernächsten Jahr (21.5. bis 29.5.2024). Weiterhin erhalten bleiben sechs bewegliche Ferientage, über die die Schulgemeinschaften frei entscheiden können.

Übersicht: Ferien in Rheinland-Pfalz