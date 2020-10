Es ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere, etwas, das es so noch nie gab: Ab nächstes Jahr wird es erstmals eine Biennale für Neue Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar geben. Und zum ersten Mal überhaupt werden für ein musikalisches Festival dabei Kulturinstitutionen aus den Städten Ludwigshafen, Heidelberg und Mannheim zusammenarbeiten. Das Festival steht unter dem an Ernst Bloch orientierten Motto „Konkrete Utopien“ und findet von 19. bis 28. Februar 2021 statt. Die beteiligten Institutionen – darunter die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Nationaltheater Mannheim und das Theater Heidelberg – steuern ihren Anteil zu dem 350.000 Euro-Etat bei.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier: