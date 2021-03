Wer eine Interessenvertretung gegenüber Bundestag oder Bundesregierung ausübt, muss sich künftig in ein elektronisches Register eintragen. Das sieht das Lobbyregistergesetz vor, das der Bundesrat am Freitag billigte, nachdem der Bundestag es am Abend zuvor verabschiedet hatte. Die Regelung soll ab 1. Januar in Kraft treten.

Mit dem verpflichtenden Lobbyregister soll die Arbeit von Interessenvertretern transparenter werden. Dazu müssen sie sich ab kommendem Jahr registrieren, bevor sie mit Abgeordneten, Fraktionen oder deren Mitarbeitern Kontakt aufnehmen. Dasselbe gilt auch gegenüber der Bundesregierung für Gespräche mit Ministerialen ab der Ebene der Unterabteilungsleiter.

Als Lobbyisten gelten natürliche oder juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, die Interessenvertretung betreiben oder in Auftrag geben. Ausgenommen von der Pflicht sind unter anderem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, politische Stiftungen sowie die Kirchen und Religionsgemeinschaften.