Zwei Ladendiebe haben am Mittwochnachmittag im Fashion Outlet in Zweibrücken Kleidung im Wert von rund 1.200 Euro gestohlen und versucht zu flüchten, meldet die Polizei. Ein 30-Jähriger wurde nach kurzer Verfolgung im Outlet-Center festgenommen. Ein 35-Jähriger floh mit der gestohlenen Ware in Richtung A8, versteckte sich im Gebüsch und lief über die Autobahn. Die Polizei sperrte den Bereich beidseitig, suchte nach dem Mann und nahm ihn schließlich fest. Beide Verdächtige wurden zur Polizeidienststelle gebracht.

Kurz darauf meldete der Sicherheitsdienst des Outlets eine weitere Gruppe von drei Ladendieben. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ein 21-Jähriger hatten mithilfe einer Zange Diebstahlsicherungen entfernt und Kleidung im Wert von 800 Euro gestohlen. Auch diese drei Personen wurden von der Polizei festgenommen.