Die Sanierungsarbeiten auf der A650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf sind abgeschlossen. Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte, wird die derzeitige Verkehrsführung noch in dieser Woche umgebaut und die zuletzt sanierte Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen für den Verkehr freigegeben. Dafür muss der Streckenabschnitt allerdings in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember und in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember (jeweils zwischen 20 und fünf Uhr) in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Aktuell wird der Verkehr noch komplett über die Fahrbahn nach Bad Dürkheim geführt. Nach dem Umbau der Verkehrsführung stehen wieder zwei Fahrstreifen auf jeder Richtungsfahrbahn zur Verfügung. Die aktuell noch gesperrte Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Maxdorf (Süd) wird in den Morgenstunden des 22. Dezember freigegeben. Weil die für die Verkehrsführung während der Bauzeit benötigten Mittelstreifenüberfahrten erst im nächsten Jahr geschlossen werden können, müssen sie laut Autobahn GmbH bis dahin mit einer temporären Schutzeinrichtung gesichert werden. Deshalb gilt auf beiden Richtungsfahrbahnen zunächst weiterhin eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer.