Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Missbrauch eines Ausweises, Führerscheinunterschlagung, Verstoß gegen die Abgabenordnung und Verstoß gegen das Fahrzeugzulassungsgesetz: Das sind die sieben Vorwürfe, die die Polizei gegen einen Autofahrer erhebt, den sie am Dienstagabend auf der A650 anhielt. Der 30 Jahre alte Mann habe am Steuer eines Autos gesessen, das auf Höhe der Ausfahrt Maxdorf gestoppt worden sein, so die Polizei. Mit ihm im Auto seien eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem kleinen Kind und ein 23 Jahre alter Mann gesessen.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass die Nummernschilder an dem Auto gar nicht zu diesem Auto gehörten; der Mann habe daraufhin eingeräumt, dass er die Kennzeichen gestohlen habe. Das Auto war nicht zugelassen. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht. Als die Polizisten das Auto durchsuchten, fanden sie einen Führerschein - der allerdings keinem der Anwesenden gehörte. Nach der Herkunft des Dokuments befragt, habe sich der Fahrer widersprochen.

Über den Fahrer und die Frau habe der Polizei schon vor der Kontrolle einiges vorgelegen, heißt es in der Mitteilung, unter anderem wegen Drogen- und Betrugsdelikten.