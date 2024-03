Ein Sturm hatte seine Spuren am Schriftzug der Tankstelle an der A65 kurz vor der Anschlussstelle Edenkoben hinterlassen. Der Buchstabe P war in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass Autofahrer, die in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs waren und an der Raststätte hielten, seit geraumer Zeit nur „fälzer Weinstraße Ost“ lesen konnten. Eine Neustadterin hatte sich darüber gewundert, wieso sich länger damit Zeit gelassen wurde, die Reparatur zu veranlassen, und verständigte die RHEINPFALZ. Wenn eine Tankstelle einen regionalen Namen trage, sollte dieser auch richtig geschrieben sein, so ihre Überzeugung. Die Tank-und-Rast-Gruppe versicherte, dass der Fall bearbeitet und der kompletten Namen bald wieder zu sehen sein werde. Und siehe da: Kurz nach unserer Berichterstattung ist der Schaden tatsächlich behoben worden. Der Buchstabe P ist wieder an seinen angestammten Platz zurückgekehrt.