Drei Kinder beziehungsweise Jugendliche haben am Donnerstag gegen 11 Uhr von einer Brücke aus Kieselsteine auf Fahrzeuge geworfen, die auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und -Nord unterwegs waren. Diesen Vorfall hat ein Autofahrer der Polizei gemeldet, der die Täter gesehen hat. Sie befanden sich auf der Speyerdorfer Straße. Ein oder zwei der Täter hatten vermutlich rot-schwarze Kleidung an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.