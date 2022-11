Der innerstädtische Verkehr in Landau hat stark zugenommen, seit in Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum die Auffahrt auf die A65 in Richtung Ludwigshafen (rechts im Bild) gesperrt ist. Das berichtet Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh. Die Umleitung führe zwar über Offenbach zur Autobahnauffahrt Landau-Nord. „Die meisten Ortskundigen fahren trotzdem durch die Stadt, über die Queichheimer Brücke und Maximilianstraße.“ Derweil prüft die Autobahn GmbH Südwest, wie das Trogbauwerk saniert werden kann. Das teilt die Sprecherin der Niederlassung Südwest, Petra Hentschel, mit. Dort sind zwar alle Spuren in beiden Fahrtrichtungen offen, nach dem Unfall Anfang Oktober aber verengt. Aus der Lärmschutzwand war eine Platte herausgebrochen und hatte dabei zwei Menschen schwer verletzt. Die Lärmschutzwand besteht aus über 200 Betonelementen. Es sei keine Option, diese bis zur Sanierung zu entfernen und zwischenzulagern, um die Auffahrt auf die A65 wieder zu eröffnen. Es würde mehr Lärm geben. „Außerdem wäre dies technisch nicht ohne Beschädigung der Elemente möglich. Für eine Zwischenlagerung der Elemente stünde zudem kein Platz zur Verfügung“, so die Sprecherin. Die Lärmschutzwand im Trog war in den Jahren 1987 bis 1990 errichtet worden. Laut der Autobahn GmbH kann nicht ausgeschlossen werden, dass Arbeiten damals „teilweise unsachgemäß ausgeführt wurden“. Die Gefahr, dass sich ein Betonelement ohne Fremdeinwirkung aus dem Trogbauwerk lösen könnte, wird als minimal eingeschätzt. Dennoch ist die Verkehrsführung in dem betreffenden Abschnitt bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen eingeschränkt.