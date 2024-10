Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ist ein Renault Twingo in der A65-Ausfahrt Neustadt-Süd aus ungeklärten Gründen in die Gegenfahrbahn geraten und in einen VW-Bus gekracht, der in Richtung Ludwigshafen auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde laut Feuerwehr der VW-Bus in die Böschung geschleudert, die vordere Radaufhängung riss durch den Aufprall ab und hinterließ ein großes Trümmerfeld Die Fahrer konnten ohne technische Hilfe ihre Wagen verlassen, sie kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Ein Hund im VW-Bus wurde zur Feuerwehrtierärztin gebracht. Die Aus- und Auffahrt Neustadt-Süd in Richtung Ludwigshafen wurde während der Aufräumarbeiten für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.