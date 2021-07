Am Samstagnachmittag hat es auf der A65 auf Höhe Dreieck Ludwigshafen einen Unfall mit einer verletzten Person gegeben. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei sind zwei Autos kurz vor dem Dreieck Ludwigshafen in Fahrtrichtung Ludwigshafen zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Mercedesfahrer habe beim Spurwechsel auf den linken Fahrstreigen einen BMW übersehen, der von hinten habe überholen wollen. Der BMW sei bei durch den Aufprall in die Mittelschutzplankte gedrückt worden. Der 54-jährige Fahrer des BMWs sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 23.000 Euro.