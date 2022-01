Die A65 musste nach einem Unfall in Höhe Landau in beide Richtungen voll gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, hat sich dabei ein 57-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen auf, dessen Fahrer abbremste, um rechts die Ausfahrt auf die B10 in RIchtung Annweiler zu nehmen. Damit der angeforderte Rettungshubschrauber landen und den Mann in die Klinik bringen kann, mussten die Fahrbahnen gesperrt werden. Sie werden laut Polizei in Kürze jedoch wieder freigegeben. Über die Verletzung des Mannes lässt sich derzeit laut Polizei nichts sagen, er sei jedoch ansprechbar.