Nach einem Unfall auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Süd ist die Fahrbahn in Richtung Landau am frühen Samstagabend (Stand 18 Uhr) voll gesperrt. Der aus Ludwigshafen kommende Verkehr wird an der Anschlussstelle Neustadt-Süd von der Autobahn abgeleitet. Wie die Polizei Edenkoben auf Anfrage berichtet, war es gegen 16.37 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurde die Fahrerin eines Wagen leicht, der Beifahrer des Autos lebensbedrohlich verletzt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Telefon 06323 9550 bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei zudem Hinweise auf ein grünes Fahrzeug, das zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort war.