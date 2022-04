Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Weil er zu spät erkannte, dass ein vorausfahrender Fahrzeugführer verkehrsbedingt abbremste, prallte er gegen dessen Heck. Er stürzte zu Boden, verletzt blieb er auf der Fahrbahn liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam er in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann nicht lebensgefährlich verletzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Auch die Autobahnmeisterei war herbeigerufen worden, um die ausgetretenen Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.