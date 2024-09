Der Fahrer eines Firmenfahrzeugs aus Kaiserslautern ist am Donnerstagnachmittag auf der A65 in Höhe Landau-Zentrum als Verkehrsrowdy aufgefallen. Scheinbar ging es ihm nicht schnell genug, teilt die Polizei mit. Der Mann sei auf der Überholspur so dicht auf das Fahrzeug einer 57-Jährigen aufgefahren, dass sie ihm freie Bahn machte. Als die Frau den Fahrstreifen gewechselt hatte, setzte er sich vor ihr Fahrzeug und bremste sie aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.