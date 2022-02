Am Dienstagnachmittag haben Autofahrer eine Vollsperrung auf der A65 in Kauf nehmen müssen. Grund dafür war laut Polizei ein brennender Lastwagen kurz vor der Ausfahrt Edenkoben. Ursächlich hierfür dürfte ein Defekt an der Hinterachse gewesen sein. Gegen 16.30 Uhr begannen die Löscharbeiten. Die A65 musste für 45 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.