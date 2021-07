Die A65 ist bei Edenkoben an der Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei teilt mit, dass der Grund ein undichter Transportbehälter für Gefahrgut ist. Der Stoff werde derzeit von der Feuerwehr untersucht. Aufgrund möglicher Gefahren für Personen und Umwelt sei die Rastanlage weiträumig abgesperrt. Ableitungen von der A65 erfolgen in Richtung Karlsruhe bis Edenkoben und in Richtung Ludwigshafen bei Landau Nord auf der B272.