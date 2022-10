Ein 54-jähriger Herxheimer war am Freitag gegen 21.45 Uhr laut Polizei auf der A65 in Richtung Landau unterwegs, als sein Auto begann zu brennen. Der Mann habe seinen Wagen noch rechtzeitig auf den Standstreifen lenken können. Dort brannte er vollständig aus. Die Feuerwehr war rund zweieinhalb Stunden im Einsatz, wie die Beamten weiter berichten. In dieser Zeit wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.