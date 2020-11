Am Donnerstagabend hat es auf der A63 bei Kirchheimbolanden in Fahrtrichtung Mainz einen schweren Unfall mit zwei beteiligten Autos gegeben, der zu einem größeren Stau auf der Strecke geführt hat. Dies hat die Polizei am Abend auf Anfrage bestätigt. Nach Angaben der Feuerwehr hat sich der Unfall auf Höhe des Parkplatzes Heuberger Hof ereignet. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Die Feuerwehr hat bestätigt, dass vier Personen an dem Unfall der zwei Autos beteiligt gewesen sind, von denen zwei nicht am Unfallort aufgefunden wurden. Sie werden demnach mit einem Hubschrauber der Polizei gesucht. Weitere Details will die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Wir berichten weiter.