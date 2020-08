Bei einem Verkehrsunfall auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler ist am Sonntagabend eine Person verletzt worden. Das hat die Autobahnpolizei Kaiserslautern auf Anfrage mitgeteilt. Zwischenzeitlich war die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Mittlerweile ist ein Fahrstreifen wieder frei. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.