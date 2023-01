Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagabend auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Anschlussstelle Göllheim verlor ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlitterte gegen die Leitplanke, schlitterte quer über die Fahrbahn und prallte gegen die Böschung. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Während der Rettungs – und Bergungsarbeiten wurde die Anschlussstelle Göllheim durch die Feuerwehr gesperrt.