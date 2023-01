[Aktualisiert: 6 Uhr] Wegen eines Unfalls nahe der Anschlussstelle Höheinöd war die A62 in Richtung Landstuhl in der Nacht auf Dienstag gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war ein Lkw wohl aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Dabei habe er sich den Tank aufgerissen. 200 bis 300 Liter Diesel sind daraufhin nach Angaben der Polizei auf die Fahrbahn ausgelaufen, was die Vollsperrung nötig machte. Feuerwehr und Autobahnmeisterei reinigten die Straße.