[aktualisiert 12:27 Uhr] Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind nach Angaben der Autobahnpolizei die Folge eines Unfalls am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der A61 bei Frankenthal. Den Beamten zufolge war ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Norden kurz nach dem Kreuz Ludwigshafen mit dem Citroën eines 22-Jährigen zusammengestoßen, weil seine Sicht von starkem Qualm beeinträchtigt war. Die Kollision der beiden Autos sei so heftig gewesen, dass beide Fahrzeuge noch weit über die Fahrbahn geschleudert seien. Der 22-Jährige wurde laut der Pressemitteilung in seinem Wagen eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Dorthin wurde auch der 42-Jährige mit leichteren Blessuren transportiert. Sein minderjähriger Sohn blieb unverletzt. Nach Darstellung der Ermittler sei zunächst unklar gewesen, ob im Citroën noch weitere Personen gesessen hatten. Hubschrauber und Hundeführer hätten die Umgebung abgesucht, seien aber nicht fündig geworden. Die genaue Unfallursache soll ein Gutachter klären. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach eigenen Angaben mit zehn Fahrzeugen und 28 Einsatzkräfte vor Ort.