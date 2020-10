Autofahrer müssen auf der A61 in Richtung Speyer derzeit mit Behinderungen rechnen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Autobahnamt Montabaur, erneuert nach eigenen Angaben auf einer Länge von 2400 Metern die Fahrbahn in Richtung zwischen der Anschlussstelle Worms und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen. Die Arbeiten auf dem linken Fahrstreifen wurden laut Autobahnamt planmäßig abgeschlossen. Derzeit wird der rechte Fahrstreifen saniert. Wenn alle Arbeiten wie geplant verlaufen, steht der Streckenabschnitt voraussichtlich Ende November 2020 wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung. Die Baustellenverkehrsführung wird regelmäßig an den Baufortschritt angepasst. Daher kann es am Kreuz Frankenthal zu Sperrungen einzelner Anbindungen kommen.