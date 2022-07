Mit dem Schrecken davongekommen sind die Insassen zweier Autos, die am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr auf der A61 auf Höhe Großniedesheim in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt waren. Ausgelöst hat den Unfall ein Rehkitz, das plötzlich die Fahrbahn querte. Wie die Polizei berichtet, ist ein in Richtung Koblenz fahrender Pkw dem Tier ausgewichen. Daraufhin musste ein weiteres Auto nach links ausweichen. Der Kombi kollidierte mit der Mittelleitplanke und wurde von dieser zurückgeschleudert. Der Wagen rutschte quer über die Fahrbahn, schlug auch in die rechte Schutzplanke ein, überschlug sich dort und kam erst in einem angrenzenden Wingert auf dem Dach liegend zum Stehen. Sowohl die 32-jährige Fahrerin, als auch die beiden fünf und sieben Jahre alten Kinder blieben fast unverletzt. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Fahrer des zweiten Autos und dessen Beifahrerin blieben ebenfalls unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Ein Ärgernis für die Einsatzkräfte waren aus Sicht der Polizei Motorradfahrer, die durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle vorfuhren und dadurch den ersten Streifenwagen behinderten. Auf die Biker kommt jeweils ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie ein Fahrverbot zu. Die Frankenthaler Feuerwehr barg aus dem Kombi zwei Kuscheltiere und zwei Kinder-Tablet-PCs, die von den Beamten noch ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrbahn in Richtung Koblenz musste zur Unfallaufnahme eine Stunde lang voll gesperrt werden.