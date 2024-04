Bei einer Schwerpunktkontrolle des Güterverkehrs hat die Polizei am Dienstag auf der A61 bei Frankenthal bei 60 Lastwagen und Transportern den technischen Zustand, die Ladung und auch die Leute hinterm Steuer unter die Lupe genommen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, wurden 28 Fahrzeuge beanstandet. Für fünf endete die Fahrt aufgrund schwerer Mängel direkt vor Ort. In zwei Fällen lagen Haftbefehle gegen die Fahrzeugführer vor. Durch die Entrichtung eines Geldbetrags konnte die Haft jeweils abgewendet werden. Der Fahrer eines 40 Tonnen schweren Sattelschleppers stand unter dem Einfluss von Cannabis. Wie sich herausstellte, hatte er seinen Führerschein bereits bei einer vorangegangenen Rauschfahrt verloren. Laut Bericht wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. An der Kontrolle waren Spezialisten von acht Polizeibehörden, des Zolls, des Bundesamts für Logistik und Mobilität sowie des Sonderabfallmanagements Rheinland-Pfalz beteiligt.