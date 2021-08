[Aktualisiert 12.09 Uhr ]Nach einem Unfall am Freitagmorgen ist die A61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer in Fahrtrichtung Speyer zweitweise blockiert gewesen. Wie die Polizei berichtet, habe ein Lastwagen gegen 8 Uhr am Morgen die Leitplanke gestreift und sei danach quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Laut Polizei staute sich der Verkehr auf bis zu acht Kilometer. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.