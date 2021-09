[Aktualisiert: 10.21 Uhr] Die A61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Hockenheim und einem weiteren Unfall auf der Gegenfahrbahn derzeit teilweise gesperrt. Laut Polizei wurden vier Menschen leicht verletzt, als um 8.30 Uhr bei Speyer sieben Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen miteinander kollidierten. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber habe wieder abdrehen können. Eine halbe Stunde später sei es zu einem weiteren Unfall gekommen, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Die A61 ist in Richtung Hockenheim mittlerweile wieder einspurig befahrbar. In Richtung Speyer ist die Autobahn voll gesperrt. Laut RHEINPFALZ-Informationen kommt es an dieser Stelle auch zu Rückstau auf die A6.