Gute Nachrichten hat die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, für Verkehrsteilnehmer im Raum Speyer. Nach dem Abschluss der Fahrbahnsanierung auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Kreuz Speyer sollen bis Ende übernächster Woche alle Einschränkungen aufgehoben werden.

Zum Rückbau der Baustelleneinrichtung zählt die GmbH nach einer Mitteilung von Freitagnachmittag die Schließung von Mittelstreifenüberfahrten und den Abbau der Verkehrssicherung. Am Montag und Dienstag, 23. und 24. Januar, soll der Verkehr abschnittsweise einstreifig Richtung Speyer rollen. Denn um den für den Abbau „benötigten Arbeitsbereich zu sichern, wird am 23. Januar (Überfahrt bei Schifferstadt) und am 24. Januar (bei Speyer) jeweils von circa 8 bis 16 Uhr auf einem Abschnitt der Richtungsfahrbahn Speyer der linke Fahrstreifen gesperrt. Voraussichtlich ab Freitag, 27. Januar, steht die Fahrbahn wieder komplett zur Verfügung.“

Tempo 80 fällt weg, neue Leitplanken kommen

Im Lauf der Woche ab 30. Januar soll dann die Verkehrssicherung auf der Richtungsfahrbahn nach Koblenz „in verkehrsarmen Zeiten“ abgebaut werden. Danach ist auch diese Fahrbahn uneingeschränkt nutzbar, das derzeitige Tempo 80 wird hinfällig. Die Mittelstreifenüberfahrten sind derzeit noch durch eine temporäre Schutzeinrichtung gesichert und werden nun durch Schutzplanken ersetzt.

Rückblick: Bei den Arbeiten auf der A61 wurde die abgenutzte Fahrbahn nach Speyer erneuert und so die Sicherheit auf dem 7,5 Kilometer langen Streckenabschnitt verbessert. Erneuert wurden auch die Schutzplanken sowie der Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Birkenschlag.