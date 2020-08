Offenbar unter dem Einfluss von Opiaten saß ein 22 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen am Steuer seines Lastwagens. Gestoppt hat ihn gegen 1.35 Uhr eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim auf der A 61 am Parkplatz „Auf dem Hirschen“. Den Beamten sei zuvor aufgefallen, dass er mehrfach den Mittelstreifen überfahren habe. Als der junge Mann das „Bitte-folgen“-Signal des Polizeiautos wahrgenommen habe, sei er erst erheblich langsamer gefahren und dann sogar komplett auf der Fahrbahn stehen geblieben. Der 22-Jährige, der laut Polizei in Italien lebt, stand nach dem Eindruck der Beamten unter Drogen. Ein Vortest habe den Konsum von Opiaten bestätigt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten seinen italienischen Führerschein sichergestellt und behielten eine Sicherheitsleistung ein. Der fahrtüchtige Beifahrer des Mannes übernahm für die weitere Strecke das Lenkrad.