Weil am frühen Mittwochmorgen ein Lkw-Anhänger in Brand geraten war, musste die A61 zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen in südlicher Fahrtrichtung für die Löscharbeiten der Feuerwehr zwei Stunden lang gesperrt werden. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach Angaben der Beamten hatte der 49-jährige Fahrer des Lastwagens einer Spedition aus Nordrhein-Westfalen gegen 4.45 Uhr während der Fahrt technische Probleme an seinem Anhänger bemerkt. Er konnte den Anhänger auf der Höhe von Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) auf dem Standstreifen der Autobahn noch abkoppeln, bevor dieser vollständig in Brand geriet. Als die verständigten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der Anhänger komplett in Flammen. Der Lkw hatte leere Fässer geladen. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 6.45 Uhr an.