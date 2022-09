[Aktualisiert: 12.05 Uhr] Die Vollsperrung der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim in Richtung Speyer wird noch bis mindestens 15 Uhr weiterbestehen. Das hat die Polizei gegen Mittag mitgeteilt. Außerdem müsse ein Statiker prüfen, ob die Rheinbrücke nach dem Aufprall eines Silozugs auf Verstrebungen noch voll belastbar sei.

Der Lastwagen war ersten Ermittlungen der Polizei zufolge am Freitagmorgen auf der Autobahn in Richtung Speyer gefahren. Kurz nach 6.30 Uhr sei er kurz vor der Rheinbrücke aus bislang unbekannten Gründen erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann nach links in die Leitplanken geprallt.

Das Zugfahrzeug fing Angaben der Polizei zufolge anschließend Feuer, das sich auch schnell auf den Silo-Auflieger ausbreitete. Der Silozug brannte komplett aus. Der Sachschaden dürfte bei weit über 100.000 Euro liegen, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.