Auf der A6 in Richtung Mannheim in Höhe des „Laumersheimer Stichs“ ist am Dienstagabend um kurz nach 22 Uhr ein Unfall passiert, bei dem ein 35 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Lastwagen zu überholen. Dabei übersah der Fahrzeugführer den auf der linken Spur fahrenden Opel Corsa des 35-Jährigen aus Grünstadt. Der Mann konnte durch Bremsen und Ausweichen zwar noch einen Zusammenstoß verhindern, allerdings verlor er bei dem Fahrmanöver die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog sich der Mann laut Polizei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Fahrzeug des 35-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall beziehungsweise zum Verursacher machen können, sich unter 06237 9330 bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.