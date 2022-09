Die A6 ist am Samstagabend wegen eines Unfalls mit mehreren Autos zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim über mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Laut Polizei fuhr ein Mazda-Fahrer einen bremsenden Audi A4 auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi wiederum auf einen Skoda Oktavia geschoben. Der Skoda Oktavia drehte sich hierdurch und prallte noch gegen das Heck einer Mercedes B-Klasse. Der Fahrer des Mazda wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Audi A4 verletzten sich leicht. Der Skoda Oktavia wurde durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass der Fahrer nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Durch die Größe der Unfallstelle und das entstandene Trümmerfeld musste die Autobahn für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Trümmer bis 23:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf einer Länge von drei Kilometern.