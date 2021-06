Am Dienstagnachmittag hat es auf der A6 in Höhe Hauptstuhl einen Unfall gegeben, bei dem eine Person verletzt worden ist und ins Krankenhaus musste. Der 20-jährige Fahrer sei mit seinem silbernen Ford Focus laut Polizei in die Mittelschutzplanke eingeschlagen und auf der linken Fahrspur zum stehen gekommen. Beteiligt an dem Unfall soll außerdem ein Lkw gewesen sein, den die Polizei aber nicht am Unfallort angetroffen hat. Die Polizei bittet daher um Hinweise von Zeugen. Der Unfall hatte am Nachmittag zu einem Stau auf der A6 zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl geführt hat.