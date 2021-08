Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A6 in Wiesloch/Rauenberg kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei staut sich der Verkehr an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Mannheim auf vier Kilometer. Die Strecke wird derzeit noch geräumt. Wir berichten weiter.